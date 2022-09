F1 oggi, GP Italia 2022: orari prove libere 9 settembre, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di venerdì 9 settembre 2022) oggi, venerdì 9 settembre, prende il via il weekend del GP d’Italia, 16° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Monza i team inizieranno a lavorare in cerca della miglior messa a punto possibile. Un circuito molto particolare quello brianzolo, velocissimo e da assetti aerodinamici particolarmente scarichi. LA DIRETTA LIVE DELLE prove libere DEL GP D’Italia DI F1 A MONZA ALLE 14.00 E ALLE 17.00 La Ferrari, nell’appuntamento di casa, ci tiene particolarmente a fare bene. La Rossa, in questa sede, festeggerà i propri 75 anni con una livrea molto speciale con il cosiddetto “Giallo Modena” a essere caratterizzato sul retrotreno della vettura oltre che sulle “divise” di piloti e staff tecnico. Sulla carta, però, Red Bull è nettamente favorita. La RB18 è, di sicuro, la ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022), venerdì 9, prende il via il weekend del GP d’, 16° round del Mondialedi F1. Sulla pista di Monza i team inizieranno a lavorare in cerca della miglior messa a punto possibile. Un circuito molto particolare quello brianzolo, velocissimo e da assetti aerodinamici particolarmente scarichi. LA DIRETTA LIVE DELLEDEL GP D’DI F1 A MONZA ALLE 14.00 E ALLE 17.00 La Ferrari, nell’appuntamento di casa, ci tiene particolarmente a fare bene. La Rossa, in questa sede, festeggerà i propri 75 anni con una livrea molto speciale con il cosiddetto “Giallo Modena” a essere caratterizzato sul retrotreno della vettura oltre che sulle “divise” di piloti e staff tecnico. Sulla carta, però, Red Bull è nettamente favorita. La RB18 è, di sicuro, la ...

