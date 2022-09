salentino_86 : @PieroLadisa Se fossi nel paddock proverei a chiederlo a Seb se me lo regala con autografo ???? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1: nel paddock di Monza c'è Giroud, atteso anche Stallone - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1: nel paddock di Monza c'è Giroud, atteso anche Stallone - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1: nel paddock di Monza c'è Giroud, atteso anche Stallone - napolimagazine : F1: nel paddock di Monza c'è Giroud, atteso anche Stallone -

Tiscali

, venerdìcircus per Flavio Briatore e Maio Meregalli, team manager Yamaha in MotoGp.fine settimana, attesi Sylvester Stallone e Hugh Grant, Patrice Evra, Rafael Leao e la coppia ......- oltre alla pioggia di penalizzazioni che ci attende sulla griglia di partenza - tiene banco la notizia circa lo stop all'accordo tra Red Bull e Porsche per il 2026. La casa tedesca e ... F1: nel paddock di Monza c'è Giroud, atteso Stallone (ANSA) - MONZA, 09 SET - Venerdì con pochi ospiti vip del paddock monzese. Nel box della Alpine, presente Olivier Giroud: l'attaccante del Milan è stato uno dei pochi volti noti del mondo non ...Prima sessione con le rosse davanti alle Mercedes e a Verstappen, che domani sarà penalizzato per cambio di motore al pari di Perez, Hamilton, Bottas, Tsunoda e della Ferrari di Sainz ...