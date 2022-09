Entry list Atp 250 San Diego 2022: partecipanti ed italiani presenti (Di venerdì 9 settembre 2022) L’Entry list del torneo Atp 250 di San Diego 2022. Si gioca dal 19 al 25 settembre sui campi in cemento della città americana. Il britannico Dan Evans guida il seeding, seguito dai padroni di casa Jenson Brooksby e Marcos Giron. Non sono presenti tennisti azzurri. Di seguito l’Entry list completa del torneo Atp 250 di San Diego 2022. 00 Entry list ATP 250 SAN Diego 2022 1 Daniel Evans 22 2 Jenson Brooksby 43 3 Marcos Giron 53 4 Pedro Martinez 54 5 Jiri Vesely 68 6 Brandon Nakashima 69 7 Alejandro Tabilo 72 8 Constant Lestienne 75 Mackenzie McDonald 77Soonwoo Kwon 81 Alexei Popyrin 82 Cristian Garin 83 James Duckworth 84 Tomas Martin Etcheverry 86 J.J. Wolf 87 Daniel ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) L’del torneo Atp 250 di San. Si gioca dal 19 al 25 settembre sui campi in cemento della città americana. Il britannico Dan Evans guida il seeding, seguito dai padroni di casa Jenson Brooksby e Marcos Giron. Non sonotennisti azzurri. Di seguito l’completa del torneo Atp 250 di San. 00ATP 250 SAN1 Daniel Evans 22 2 Jenson Brooksby 43 3 Marcos Giron 53 4 Pedro Martinez 54 5 Jiri Vesely 68 6 Brandon Nakashima 69 7 Alejandro Tabilo 72 8 Constant Lestienne 75 Mackenzie McDonald 77Soonwoo Kwon 81 Alexei Popyrin 82 Cristian Garin 83 James Duckworth 84 Tomas Martin Etcheverry 86 J.J. Wolf 87 Daniel ...

