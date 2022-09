Così Elisabetta intuì fin dall’inizio chi era Putin. “I cani hanno un istinto interessante, non è vero?” (Di venerdì 9 settembre 2022) Nel 2003 lo zar incontrò per la prima volta da presidente la regina Elisabetta a Londra. Vedendolo, il cane dell'allora ministro degli Interni David Blunkett abbaiò forte e puntò le zampe. Blunkett si scusò con la Regina. Ma lei: "I cani hanno un istinto interessante, non è vero?". E già nel 2014 la monarchia paragonava Mosca a un regime nazista Leggi su lastampa (Di venerdì 9 settembre 2022) Nel 2003 lo zar incontrò per la prima volta da presidente la reginaa Londra. Vedendolo, il cane dell'allora ministro degli Interni David Blunkett abbaiò forte e puntò le zampe. Blunkett si scusò con la Regina. Ma lei: "Iun, non è?". E già nel 2014 la monarchia paragonava Mosca a un regime nazista

