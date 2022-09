Ultime Notizie – Morte Elisabetta, 10 giorni di lutto nel Regno Unito poi il funerale (Di giovedì 8 settembre 2022) Morta oggi la Regina Elisabetta II, il funerale è previsto fra dieci giorni secondo un calendario già stabilito da tempo. Oggi è stato il D-Day e l’annuncio ufficiale del decesso della sovrana è stato fatto da Buckingham Palace dopo che la prima ministra Liz Truss ne è stata informata formalmente. Il periodo di lutto durerà fino ai funerali. In questa fase saranno rinviati eventi sportivi, saranno allestiti maxischermi in tutte le principali città del Paese per seguire la copertura mediatica. Tra qualche giorno, secondo quanto scrive Sky News, il corpo della regina sarà trasferito da Balmoral a Edimburgo – dove sarà esposta per 24 ore nella cattedrale di St Giles – e da lì a Londra. A St Giles, secondo quanto previsto, gli scozzesi potranno rendere omaggio alla sovrana e qui dovrebbe tenersi una veglia funebre con i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Morta oggi la ReginaII, ilè previsto fra diecisecondo un calendario già stabilito da tempo. Oggi è stato il D-Day e l’annuncio ufficiale del decesso della sovrana è stato fatto da Buckingham Palace dopo che la prima ministra Liz Truss ne è stata informata formalmente. Il periodo didurerà fino ai funerali. In questa fase saranno rinviati eventi sportivi, saranno allestiti maxischermi in tutte le principali città del Paese per seguire la copertura mediatica. Tra qualche giorno, secondo quanto scrive Sky News, il corpo della regina sarà trasferito da Balmoral a Edimburgo – dove sarà esposta per 24 ore nella cattedrale di St Giles – e da lì a Londra. A St Giles, secondo quanto previsto, gli scozzesi potranno rendere omaggio alla sovrana e qui dovrebbe tenersi una veglia funebre con i ...

