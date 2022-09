Sophie Codegoni riceve una proposta da sogno: serata show a Venezia per l'influencer (Di giovedì 8 settembre 2022) Alessandro Basciano fa uno show: sul red carpet di Venezia s'inginocchia e chiede a Sophie Codegoni, la sua fidanzata conosciuta al Gf vip, di sposarlo. Una proposta di matrimonio mediatica con tanto di anello e fotografi, che si consuma subito tra flash e giornalisti. Ma dopo poche ore arriva il commento pungente, al vetriolo di un giornalista di GQ UK, Jack King. Che dice: “Non un influencer italiano che ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata sul tappeto rosso di The Son. Un film molto cupo sulla depressione clinica”. Parole fortissime, eccessive. Ed arriva subito la reazione di Alessandro Basciano, che replica: "La proposta non è legata al film caro Jack“. Insomma, la vicenda dell'anello regalato da Basciano a Sophie ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 settembre 2022) Alessandro Basciano fa uno: sul red carpet dis'inginocchia e chiede a, la sua fidanzata conosciuta al Gf vip, di sposarlo. Unadi matrimonio mediatica con tanto di anello e fotografi, che si consuma subito tra flash e giornalisti. Ma dopo poche ore arriva il commento pungente, al vetriolo di un giornalista di GQ UK, Jack King. Che dice: “Non unitaliano che ha fatto ladi matrimonio alla sua fidanzata sul tappeto rosso di The Son. Un film molto cupo sulla depressione clinica”. Parole fortissime, eccessive. Ed arriva subito la reazione di Alessandro Basciano, che replica: "Lanon è legata al film caro Jack“. Insomma, la vicenda dell'anello regalato da Basciano a...

ABZTL777 : @tuttoilcirco @eva_marchesi @Sophie_codegoni A me dispiace invece per Ale perché è l’unico a cui piace… - eva_marchesi : @ABZTL777 @tuttoilcirco @Sophie_codegoni Se li piaceva se la prendeva, gli piaceva il carattere - leggoit : Sophie Codegoni e Basciano, la proposta sul red carpet a Venezia non era di matrimonio: la verità sull'anello - tempoweb : Alessandro #Basciano sorprende Sophie #Codegoni: la stellare proposta di matrimonio #sophiecodegoni #venezia79… - senzalattosiio : RT @__francamente: in che senso sophie codegoni si sposa? io ho 21 anni e mamma mi sbuccia ancora la frutta -