Roma, sabato 17 settembre “Open Day” del trasporto pubblico: gratis metro, bus e tram (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma – La Giunta di Roma Capitale ha approvato oggi, 08 settembre 2022 – una delibera che dispone per sabato 17 settembre 2022, subito dopo l’apertura della Settimana Europea della Mobilità, la gratuità del trasporto pubblico su tutti i mezzi Atac, in metropolitana e superficie, in tutta la città. Quella di sabato 17 settembre non sarà una semplice apertura di libera circolazione sui mezzi e con i varchi delle metropolitane disattivati ma anche una giornata di comunicazione informativa sul trasporto pubblico, compresa la distribuzione di gadget a tema da parte di personale di Atac nelle principali stazioni, a partire da Termini, e nei capolinea. Il tema annuale della ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 8 settembre 2022)– La Giunta diCapitale ha approvato oggi, 082022 – una delibera che dispone per172022, subito dopo l’apertura della Settimana Europea della Mobilità, la gratuità delsu tutti i mezzi Atac, inpolitana e superficie, in tutta la città. Quella di17non sarà una semplice apertura di libera circolazione sui mezzi e con i varchi dellepolitane disattivati ma anche una giornata di comunicazione informativa sul, compresa la distribuzione di gadget a tema da parte di personale di Atac nelle principali stazioni, a partire da Termini, e nei capolinea. Il tema annuale della ...

LiveNationIT : 1/3 ?? we made it, Rome! L’estate italiana di #LouisTomlinson continua domani a Taormina, per poi arrivare all’Ippo… - jacoposcita : All’apertura di @sisp2022 all’Aula Magna della Sapienza di Roma. Io e @LudovicaCastel5 scaldiamo i motori per pre… - Cinzia242 : RT @romatoday: Weekend a Roma: cosa fare sabato 10 e domenica 11 settembre - LoredanaOcchion : RT @TreninoBlu: La Giunta di Roma ha appena deliberato l'#openday sulla rete #ATAC per sabato 17 settembre, in occasione dell'inizio della… - ambra_dr : RT @Umanita_Ragione: SCIOPERO GENERALE e MANIFESTAZIONE NAZIONALE. Roma, Piazza S. Giovanni, sabato 10 settembre. Umanità e Ragione c'è! @… -