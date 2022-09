Regno Unito, si è spenta a 96 anni la Regina Elisabetta: lutto in tutto il mondo (Di giovedì 8 settembre 2022) L’annuncio sul profilo ufficiale della Royal Family La Regina Elisabetta è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il re e la Regina consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani. La notizia era nell’aria, da quando, nel primo pomeriggio di oggi, 8 settembre, si sono diffuse notizie allarmanti sullo stato di salute della Regina Elisabetta. Alle 18.30 circa italiane l’annuncio della morte di Elisabetta II. La sovrana non ce l’ha fatta e si è spenta a Balmoral, in Scozia, a 96 anni. In una delle sue residenze del cuore, circondata dall’affetto di tutti i figli e dei nipoti. Accorsi al capezzale della nonna sia William, senza Kate alle prese con il primo giorno di scuola dei figli, che Harry per coincidenza in Gran ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 8 settembre 2022) L’annuncio sul profilo ufficiale della Royal Family Laè morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il re e laconsorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani. La notizia era nell’aria, da quando, nel primo pomeriggio di oggi, 8 settembre, si sono diffuse notizie allarmanti sullo stato di salute della. Alle 18.30 circa italiane l’annuncio della morte diII. La sovrana non ce l’ha fatta e si èa Balmoral, in Scozia, a 96. In una delle sue residenze del cuore, circondata dall’affetto di tutti i figli e dei nipoti. Accorsi al capezzale della nonna sia William, senza Kate alle prese con il primo giorno di scuola dei figli, che Harry per coincidenza in Gran ...

