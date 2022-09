Napoli, follia hooligans dopo la sconfitta: passanti picchiati e motociclisti “placcati” in corsa (Di giovedì 8 settembre 2022) dopo la partita Napoli-Liverpool si sono registrati momenti di violenza in città. Non solo gli scontri tra le due tifoserie, ma anche attacchi isolati ai danni dei passanti da parte degli hooligans. E’ successo in via Marina. Ad avere la peggio alcuni scooteristi “placcati” dai tifosi dei Reds. Napoli, hooligans seminano il panico in via L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 8 settembre 2022)la partita-Liverpool si sono registrati momenti di violenza in città. Non solo gli scontri tra le due tifoserie, ma anche attacchi isolati ai danni deida parte degli. E’ successo in via Marina. Ad avere la peggio alcuni scooteristi “” dai tifosi dei Reds.seminano il panico in via L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

vincentcascett : Per me era già un sogno vedere il Liverpool di Klopp dal vivo, pensate aver visto invece il Liverpool di Klopp pres… - Maria15112786 : @Iregnegne La follia dilaga subdola…meno male che il Napoli vince???? - toreIIo : Se vince il Napoli io voglio la follia per strada - httpbenzoash : ma cosa sta succedendo a napoli follia - Mat_Bells_11 : @Vittoooo @DiegoDeLucaTwit Nessuno discutere la bellezza di napoli (sotto molti punti di vista) così come la presen… -