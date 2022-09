Mattarella a Tirana per accelerare l'ingresso dell'Albania nella Ue (Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - La crisi ucraina "desta grande preoccupazione" e "l'Italia continua a mantenere un grande sostegno all'Ucraina, alla sua indipendenza, alla sua sovranità, alla sua integrità territoriale". A spiegarlo è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro, nel quadro della visita ufficiale in corso, con l'omologo di Albania, Bajram Begaj. #Tirana, il Presidente #Mattarella incontra il Presidente della Repubblica dell'#Albania Bajram #Begaj pic.twitter.com/Ksfs2fpGfo — Quirinale (@Quirinale) September 8, 2022 "L'Italia - aggiunge - ritiene che sia necessario mantenere una forte pressione sulla Federazione Russa, attraverso ... Leggi su agi (Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - La crisi ucraina "desta grande preoccupazione" e "l'Italia continua a mantenere un grande sostegno all'Ucraina, alla sua indipendenza, alla sua sovranità, alla sua integrità territoriale". A spiegarlo è il Presidentea Repubblica, Sergio, nel corsoe dichiarazioni alla stampa al termine'incontro, nel quadroa visita ufficiale in corso, con l'omologo di, Bajram Begaj. #, il Presidente #incontra il Presidentea Repubblica'#Bajram #Begaj pic.twitter.com/Ksfs2fpGfo — Quirinale (@Quirinale) September 8, 2022 "L'Italia - aggiunge - ritiene che sia necessario mantenere una forte pressione sulla Federazione Russa, attraverso ...

