Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 8 settembre 2022: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnaLotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l' estrazione precedente di martedi 6 settembre 2022, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del Lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 33 (104) 5 (92) 83 (87) 68 (67) 41 (66) Cagliari: 75 (73) 21 (69) 54 (63) 41 (60) 6 (56) Firenze: 16 (70) 12 (68) 8 (64) 14 (55) 42 (53) Genova: 14 (87) 24 (85) 21 (85) 83 (82) 89 (67) Milano: 59 (117) 42 (103) 34 (86) 51 (69) 75 (61) Napoli: 53 (86) 86 (66) 25 (56) 32 (56) 69 (55) Palermo: 79 (88) 61 (79) 14 (64) 30 (63) 59 (59) Roma: 16 (108) 62 (71) 23 (62) 44 (47) 90 (45) Torino: 63 (74) 84 (73) ...

