Inter, Capello non le manda a dire: “Nerazzurri troppo lenti, bisogna imparare dal Bayern” (Di giovedì 8 settembre 2022) Fabio Capello non ha usato mezzi termini per criticare l’Inter, sconfitto per 2-0 dal Bayern Monaco all’esordio stagionale in Champions League. L’ex allenatore, dagli studi di Sky Sport, ha detto: “I bavaresi hanno una velocità unica, andavano al doppio. Ciò che ha fatto più impressione è stata la lentezza dell’Inter. Ogni volta che avevano la palla tra i piedi non facevano altro che controllarla e poi limitarsi al passaggino. Al contrario, il Bayern cerca subito la verticalizzazione. Dobbiamo imparare da questo diverso tipo di calcio“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Fabionon ha usato mezzi termini per criticare l’, sconfitto per 2-0 dalMonaco all’esordio stagionale in Champions League. L’ex allenatore, dagli studi di Sky Sport, ha detto: “I bavaresi hanno una velocità unica, andavano al doppio. Ciò che ha fatto più impressione è stata la lentezza dell’. Ogni volta che avevano la palla tra i piedi non facevano altro che controllarla e poi limitarsi al passaggino. Al contrario, ilcerca subito la verticalizzazione. Dobbiamoda questo diverso tipo di calcio“. SportFace.

sportface2016 : #Inter, #Capello non le manda a dire: “Nerazzurri troppo lenti, bisogna imparare dal #BayernMonaco” - SUPERDIABLO20 : RT @marifcinter: Condò: 'Secondo me questa frase detta da D'Ambrosio (ossessione batte talento) gliel'ha detta un allenatore dell'Inter. Ma… - LeviAck84416895 : #Capello:“Bayern andava il doppio ma la cosa più impressionante è la lentezza dell’Inter Recuperava palla, guardava… - tuttointer24 : Inter, Capello analizza la sconfitta contro il Bayern Monaco: “Squadra troppo lenta” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… - trolldepresso : RT @marifcinter: Condò: 'Secondo me questa frase detta da D'Ambrosio (ossessione batte talento) gliel'ha detta un allenatore dell'Inter. Ma… -