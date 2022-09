(Di giovedì 8 settembre 2022) L'avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale " 4Serie Speciale " Concorsi ed Esami " n. 66 del 19 agosto 2022. La presentazione delle domande, per chi vorrà provare ad aggiudicarsi l'assunzione, ...

Il Conservatorio "G. Verdi" di Como assume due nuove figure Il Conservatorio "G. Verdi" di Como si prepara ad ampliare l'organico assumendo un informatico e un collaboratore amministrativo-giuridico.