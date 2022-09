Highlights e gol Lazio-Feyenoord 4-2: Europa League 2022/2023 (VIDEO) (Di giovedì 8 settembre 2022) Gli Highlights e le azioni salienti di Lazio-Feyenoord 4-2, match della prima giornata di Europa League 2022/2023. Decidono i gol di Luis Alberto, Felipe Anderson, Vecino (doppietta). Nella ripresa la squadra olandese di Slot, finalista di Conference League, accorcia le distanze con Gimenez su rigore e Idrissi nel finale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Glie le azioni salienti di4-2, match della prima giornata di. Decidono i gol di Luis Alberto, Felipe Anderson, Vecino (doppietta). Nella ripresa la squadra olandese di Slot, finalista di Conference, accorcia le distanze con Gimenez su rigore e Idrissi nel finale. SportFace.

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Conference League, la Fiorentina non va oltre il pari con l'RFS Riga: il match finisce 1-1 - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Ludogorets Roma 2-1: i giallorossi steccano al debutto in Europa League. Highlights - GabrieleCats : Un girone dell'inferno per chi monta gli highlights inserendo i gol/rigori/cartellini rossi annullati. Pene centupl… - sportli26181512 : Fiorentina-RFS Riga 1-1: video, gol e highlights: Primo punto in Conference League per la Fiorentina, seppur con qu… - sportli26181512 : Ludogorets-Roma 2-1: video, gol e highlights: Il cammino della Roma in Europa League inizia con un ko. I gialloross… -