Emma Marrone distrutta sui social | l’amaro sfogo della cantante

In alcune occasioni si dovrebbe avere il buon gusto di fare un passo indietro, soprattutto quando si tratta di un momento doloroso e terribile come la morte di un genitore. Questo anche se a subire il lutto è un personaggio famoso come Emma Marrone, che ha appena perso l'amato padre Rosario. E proprio per rivendicare il diritto a non subire uno sciacallaggio mediatico, la Marrone si è sfogata sui social. "A tutte le persone che hanno fotografato e filmato me e la mia famiglia in un momento così doloroso e privato per sbatterci ovunque sui social" ha detto Emma, visibilmente provata, il viso devastato dal pianto. "Vorrei dire che questi comportamenti così poco rispettosi non li meritavamo. Avete offeso la nostra dignità. E aggiunto altro dolore e dispiacere" ha concluso amaramente.

