Elisabetta: Europei basket, 1' di silenzio prima di Italia-Inghilterra (Di giovedì 8 settembre 2022) Milano, 8 set. - (Adnkronos) - Al Forum di Assago, prima del match tra Italia e Gran Bretagna valido per l'ultima giornata del gruppo C degli Europei di basket, è stato osservato un minuto di silenzio per la Regina d'Inghilterra Elisabetta II, scomparsa oggi all'età di 96 anni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Milano, 8 set. - (Adnkronos) - Al Forum di Assago,del match trae Gran Bretagna valido per l'ultima giornata del gruppo C deglidi, è stato osservato un minuto diper la Regina d'II, scomparsa oggi all'età di 96 anni.

mauro21882527 : La morte della regina Elisabetta e le decisioni della Bce hanno contribuito a deprimere fortemente i titoli di stato europei - Principe_Nuvole : @atterismo Penso che la Monarchia inglese abbia garantito molta stabilità alla nazione. In particolare Elisabetta h… - maiorca_palmadi : Che ansia mamma mia, non mi sentivo così in ansia dagli europei #Elisabetta - blackburneyesss : #QueenElizabeth invocando i poteri miracolosi di Federico Chiesa agli europei perché Elisabetta non può morire dai - bladedontmiss : Alcuni oggi tipo: “oh no poverina non può andarsene la Regina Elisabetta” Sempre loro l’anno scorso durante gli Eu… -