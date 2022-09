Dove sono finite le vestali della napoletanità piagnona? (Di giovedì 8 settembre 2022) Le cassandre piangenti che hanno imperversato nei mesi scorsi Dove sono finite? “I resti di quello che fu uno dei più comici eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano discese con orgogliosa sicurezza”. Forse tentano silenziosamente di riguadagnare una posizione tra i tifosi doc. Posizione nella quale si erano auto nominati leader. Intanto battono in precipitosa ritirata dalle loro posizioni. Dove sono le vestali della napoletanità piagnona? Hanno abbandonato al loro destino esuli ed emigranti sulle note di Santa Lucia Lontana. sono scomparsi dunque gli ineffabili emuli di una versione da avanspettacolo del libro cuore. Il Napoli stratosferico visto contro il Liverpool ci ha ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 settembre 2022) Le cassandre piangenti che hanno imperversato nei mesi scorsi? “I resti di quello che fu uno dei più comici eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano discese con orgogliosa sicurezza”. Forse tentano silenziosamente di riguadagnare una posizione tra i tifosi doc. Posizione nella quale si erano auto nominati leader. Intanto battono in precipitosa ritirata dalle loro posizioni.le? Hanno abbandonato al loro destino esuli ed emigranti sulle note di Santa Lucia Lontana.scomparsi dunque gli ineffabili emuli di una versione da avanspettacolo del libro cuore. Il Napoli stratosferico visto contro il Liverpool ci ha ...

