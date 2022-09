Un recente studio lo conferma: lo stress lo si vede anche dalla chioma (Di mercoledì 7 settembre 2022) Quando si è stressati tutto il corpo ne risente, persino la chioma. A dimostrarlo un recente studio danese, comparso sulla rivista Plos Global Public Health, che ha fatto una scoperta molto interessante. Non solo i capelli risentono lo stress ma soprattutto lo “memorizzano” con conseguenze visibili per circa tre mesi. Una scoperta che porta a grandi vantaggi sulla prevenzione. Capelli e stress: perché cadono? guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 7 settembre 2022) Quando si èati tutto il corpo ne risente, persino la. A dimostrarlo undanese, comparso sulla rivista Plos Global Public Health, che ha fatto una scoperta molto interessante. Non solo i capelli risentono loma soprattutto lo “memorizzano” con conseguenze visibili per circa tre mesi. Una scoperta che porta a grandi vantaggi sulla prevenzione. Capelli e: perché cadono? guarda le foto Leggi...

