Ufficiali gli iPhone 14: tutte le schede tecniche, prezzo e data di uscita in Italia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono Ufficiali i nuovi iPhone 14 appena presentati durante l’Apple Event odierno. I melafonini sono protagonisti di più di qualche evoluzione dei prodotti Apple, soprattutto nel caso dei modelli Pro. I principali aspetti della scheda tecnica del nuovo hardware sono raccontati di seguito, inclusi i dettagli sui tempi per la vendita dei dispositivi in Italia e il relativo prezzo Tutto sugli iPhone 14 e 14 Plus L’?iPhone 14? e il nuovo ?iPhone 14? Plus hanno sostanzialmente lo stesso design dell’?iPhone 13?. Le dimensioni sono due, la prima standard da 6.1 pollici e la seconda da 6.7 pollici. Entrambi hanno pannelli OLED Retina XDR con True Tone, Haptic Touch e possono beneficiare della luminosità massima di 1200 nit. Sotto la scocca, il chip Apple ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sonoi nuovi14 appena presentati durante l’Apple Event odierno. I melafonini sono protagonisti di più di qualche evoluzione dei prodotti Apple, soprattutto nel caso dei modelli Pro. I principali aspetti della scheda tecnica del nuovo hardware sono raccontati di seguito, inclusi i dettagli sui tempi per la vendita dei dispositivi ine il relativoTutto sugli14 e 14 Plus L’?14? e il nuovo ?14? Plus hanno sostanzialmente lo stesso design dell’?13?. Le dimensioni sono due, la prima standard da 6.1 pollici e la seconda da 6.7 pollici. Entrambi hanno pannelli OLED Retina XDR con True Tone, Haptic Touch e possono beneficiare della luminosità massima di 1200 nit. Sotto la scocca, il chip Apple ...

