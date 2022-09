Tredicenne suicida, al funerale palloncini e la canzone di Bianco: “Cerco un senso, ma non c’è…” (Di mercoledì 7 settembre 2022) A Gragnano è il giorno del dolore. La chiesa è gremita per l’ultimo saluto ad Alessandro, il 13enne che ha deciso di togliersi la vita per sfuggire alla morsa dei bulli che non gli davano tregua. Nella città, in provincia di Napoli, è stato lutto cittadino nel giorno dei funerali. palloncini e fiori bianchi hanno accolto nella chiesa di Sant’Agostino il feretro di Alessandro, tra le lacrime della folla di persone che hanno deciso di essere lì per lui, per la famiglia Commozione e dolore, una folla attonita che ha gremito la chiesa, palloncini e le note di Blanco: “Cerco un senso, ma non c’è. Il senso poi dov’è?”. La citta’ di Gragnano si e’ fermata per dare l’ultimo saluto ad Alessandro, il ragazzo di 13 anni, precipitato dalla finestra della sua casa la scorsa settimana. Intelligente, spigliato, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 settembre 2022) A Gragnano è il giorno del dolore. La chiesa è gremita per l’ultimo saluto ad Alessandro, il 13enne che ha deciso di togliersi la vita per sfuggire alla morsa dei bulli che non gli davano tregua. Nella città, in provincia di Napoli, è stato lutto cittadino nel giorno dei funerali.e fiori bianchi hanno accolto nella chiesa di Sant’Agostino il feretro di Alessandro, tra le lacrime della folla di persone che hanno deciso di essere lì per lui, per la famiglia Commozione e dolore, una folla attonita che ha gremito la chiesa,e le note di Blanco: “un, ma non c’è. Ilpoi dov’è?”. La citta’ di Gragnano si e’ fermata per dare l’ultimo saluto ad Alessandro, il ragazzo di 13 anni, precipitato dalla finestra della sua casa la scorsa settimana. Intelligente, spigliato, ...

qnazionale : Tredicenne suicida a Gragnano, i funerali di Alessandro: palloncini bianchi e striscioni - ScorpionePini : Tredicenne suicida, oggi i funerali di Alessandro a Gragnano . Bastardi bulli dovete morire . Voi e le vostre famiglie devono pagare - infoitinterno : Tredicenne suicida, oggi i funerali di Alessandro a Gragnano - Affaritaliani : Tredicenne suicida, i 6 bulli sono tutti imparentati con la sua ex fidanzatina - carmen_distaso : RT @pirata_21: Tredicenne suicida, il post dell'ufficiale dei carabinieri: 'Se allevi conigli non puoi pretendere leoni'. Per questo poi te… -