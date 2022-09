“Ti amo di più quando ti avveleni”, la risposta (e l’allenza) di Damiano David a Giorgia Soleri (Di mercoledì 7 settembre 2022) A chi critica le sue poesie per via dei contenuti sessualmente espliciti, Giorgia Soleri ha la risposta pronta. Molti utenti del web hanno avuto da dire sul contenuto del suo libro, La signorina Nessuno, che indaga la complessità dell’amore e del rapporto con il proprio corpo. A distanza di qualche giorno dalle polemiche, l’influencer si è sfogata su Twitter, facendo notare come il sesso, ancora una volta, sia un tabù solamente quando a parlarne è una donna. Il suo messaggio social è stato prontamente commentato da Damiano David, suo fidanzato e principale alleato in tutte le sue battaglie. oh comunque incredibile, quando un uomo parla di come scopa nessuno lo critica dicendo “HIHIHI MA NON LO VOLEVO SAPERE CRINGEEEE”che strano ?(testi - che personalmente trovo ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 7 settembre 2022) A chi critica le sue poesie per via dei contenuti sessualmente espliciti,ha lapronta. Molti utenti del web hanno avuto da dire sul contenuto del suo libro, La signorina Nessuno, che indaga la complessità dell’amore e del rapporto con il proprio corpo. A distanza di qualche giorno dalle polemiche, l’influencer si è sfogata su Twitter, facendo notare come il sesso, ancora una volta, sia un tabù solamentea parlarne è una donna. Il suo messaggio social è stato prontamente commentato da, suo fidanzato e principale alleato in tutte le sue battaglie. oh comunque incredibile,un uomo parla di come scopa nessuno lo critica dicendo “HIHIHI MA NON LO VOLEVO SAPERE CRINGEEEE”che strano ?(testi - che personalmente trovo ...

