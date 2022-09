SANTAFRIKA | gli scatti di moda di Sabrina Poli

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Dal 30 settembre al 4 ottobre 2022 Radio Trastevere Gallery ospiterà la mostraideata da Sant’Era con glidella visual designer. Ultimo appuntamento romano delle quattro mostre pop up Fuori catalogo. Wandering Pop Up Art Exhibition curate da Barbara Braghittoni. The Struggle Series: a Torino la figlia di Mandela presenta la sua collezioneè un progetto incentrato sulla cultura