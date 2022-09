**Riforme: Calenda, 'bicamerale buona idea ma rischia di finire nel nulla'** (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "L'istituzione di una commissione bicamerale mi sembra una buona soluzione per discutere di riforme costituzionali. Dopodiché, purtroppo, il rischio di finire nel nulla è molto elevato e il paese avrà ben altre emergenze da affrontare". Così Carlo Calenda su twitter sulla proposta di una bicamerale per le riforme avanzata da Giorgia Meloni. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "L'istituzione di una commissionemi sembra unasoluzione per discutere di riforme costituzionali. Dopodiché, purtroppo, il rischio dinelè molto elevato e il paese avrà ben altre emergenze da affrontare". Così Carlosu twitter sulla proposta di unaper le riforme avanzata da Giorgia Meloni.

TgLa7 : #Conte: #Pd si assuma la responsabilità dei suoi comportamenti e sia conseguente. Ha buttato a mare un'esperienza d… - Lorenzo81006783 : @pdnetwork Le pagelle si fanno a fine anno. Alla fine dei vostri 10 anni quale sarà il voto? Il cdx avrà i 2/3 e ,… - Lorenzo81006783 : @EnricoLetta Non si preoccupi, compagno segretario, le riforme le farà il prossimo Parlamento forte della maggioran… - Carlo824335821 : @crasicap @CarloCalenda Esiste ed e un rischio che il PD si è consiamente preso votando prima il rosatellum (non vo… - aristogitone1 : @janavel7 Supponiamo che Meloni ottenga la maggioranza, ma non i 2/3. Avrebbe bisogno dei voti di Calenda per fare… -