Putin, stop gas e petrolio se impongono il price cap (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Russia non fornirà più petrolio e gas a quei Paesi occidentali che imporranno un price cap sull'energia russa. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin a Vladivostok. "Non consegneremo nulla ...

