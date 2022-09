Napoli-Liverpool 4-1, Zielinski: “Serata perfetta. Abbiamo dominato contro dei grandi campioni” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “E’ la Serata perfetta. Abbiamo dominato contro una squadra così forte, ma sappiamo di essere ancora solo all’inizio. Sono arrivati ottimi giocatori, che si sono ambientati alla grande e ne vediamo gli effetti. Godiamoceli”. Questa tutta l’emozione di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 4-1 ai danni del Liverpool all’esordio in Champions League. “Abbiamo fatto un’ottima partita. Se mi aspettavo di più dal Liverpool? Non so se potevano fare di più, so solo che sono finalisti della scorsa Champions e che noi facciamo il possibile per vincere più partite possibili, e oggi ci siamo riusciti contro dei grandi campioni” ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) “E’ launa squadra così forte, ma sappiamo di essere ancora solo all’inizio. Sono arrivati ottimi giocatori, che si sono ambientati alla grande e ne vediamo gli effetti. Godiamoceli”. Questa tutta l’emozione di Piotr, centrocampista del, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 4-1 ai danni delall’esordio in Champions League. “fatto un’ottima partita. Se mi aspettavo di più dal? Non so se potevano fare di più, so solo che sono finalisti della scorsa Champions e che noi facciamo il possibile per vincere più partite possibili, e oggi ci siamo riuscitidei” ...

