Mariella Mehr, versi asciutti con una lingua impietosa (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il 5 settembre, si è spenta a Zurigo la poetessa zingara e svizzera Mariella Mehr. «Appoggiata alla schiena della notte / stanca / con la rabbia in pugno», questa era L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il 5 settembre, si è spenta a Zurigo la poetessa zingara e svizzera. «Appoggiata alla schiena della notte / stanca / con la rabbia in pugno», questa era L'articolo proviene da il manifesto.

uvelto : RT @AndreaGalgano_3: Sia onore e gloria alla grande Mariella Mehr. Avevo parlato di lei nel mio 'Lo splendore inquieto' del 2018, con prefa… - uvelto : RT @FandangoLibri: «Chi può mai parlare di felicità? Qui non c’è nessuna felicità. La felicità si nasconde nella terra di nessuno, all’ombr… - uvelto : RT @anna__toscano: Che ora per te sia per sempre primavera. La terra ti sia lieve, cara Mariella Mehr. #mariellamehr @Einaudieditore @Fanda… - isola_mar : RT @laregione: È morta Mariella Mehr - laregione : È morta Mariella Mehr -

Morta Mariella Mehr, poetessa ribelle della Svizzera di PAOLO DI STEFANO Scomparsa a 74 anni l'autrice di famiglia nomade che denunciò la violenta "rieducazione" governativa Il 5 settembre è morta a Zurigo, dove era nata nel 1947, ma Mariella Mehr non aveva vissuto una sola vita. Da bambina, figlia di madre Jenisch (la terza popolazione nomade europea dopo di Rom e i Sinti), fu vittima del programma eugenetico Kinder der ... Lutto. Addio alla scrittrice svizzera Mariella Mehr. Si spenta ieri all'et di 74 anni la scrittrice svizzera Mariella Mehr. Di etnia jenisch, era nata a Zurigo nel 1947. Lo ha reso noto oggi, marted , il suo editore Limmat Verlag. La sua opera letteraria strettamente legata alla sua biografia. Fu sottratta ... Corriere della Sera Morta Mariella Mehr, poetessa ribelle della Svizzera Scomparsa a 74 anni l’autrice di famiglia nomade che denunciò la violenta «rieducazione» governativa Il 5 settembre è morta a Zurigo, dove era nata nel 1947, ma Mariella Mehr non aveva vissuto una sol ... È morta Mariella Mehr Spesso canta il lupo nel mio sangue/ e allora l’anima mia si apre/ in una lingua straniera.// Luce, dico allora, luce di lupo,/ dico, e che non venga nessuno/ a tagliarmi i capelli. I versi sono della ... di PAOLO DI STEFANO Scomparsa a 74 anni l'autrice di famiglia nomade che denunciò la violenta "rieducazione" governativa Il 5 settembre è morta a Zurigo, dove era nata nel 1947, manon aveva vissuto una sola vita. Da bambina, figlia di madre Jenisch (la terza popolazione nomade europea dopo di Rom e i Sinti), fu vittima del programma eugenetico Kinder der ...Si spenta ieri all'et di 74 anni la scrittrice svizzera. Di etnia jenisch, era nata a Zurigo nel 1947. Lo ha reso noto oggi, marted , il suo editore Limmat Verlag. La sua opera letteraria strettamente legata alla sua biografia. Fu sottratta ... Morta Mariella Mehr, poetessa ribelle della Svizzera Scomparsa a 74 anni l’autrice di famiglia nomade che denunciò la violenta «rieducazione» governativa Il 5 settembre è morta a Zurigo, dove era nata nel 1947, ma Mariella Mehr non aveva vissuto una sol ...Spesso canta il lupo nel mio sangue/ e allora l’anima mia si apre/ in una lingua straniera.// Luce, dico allora, luce di lupo,/ dico, e che non venga nessuno/ a tagliarmi i capelli. I versi sono della ...