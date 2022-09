NathalieTocci : Dopo settimane in cui l’esercito ucraino ha colpito depositi armi e logistica russi, sembra sia iniziata la controf… - Linkiesta : Così la controffensiva ucraina nella regione di #Kherson sta colpendo i centri di comando russi Dalla mattina di l… - riotta : Il Fatto scrive anche oggi che la controffensiva #Ucraina è solo sui giornali atlantisti, perché simpatizza da semp… - ilpost : La controffensiva ucraina a Kherson sarà lunga - Illlicus : RT @casa_casala: #donbass Anche oggi il criminale del suo Popolo #Zelensky ha mandato a morire 560 giovani dell'#Ucraina a #kherson per un… -

...avanzata della, che trova conferme anche dal Pentagono. Per il consigliere presidenziale Oleksiy Arestovych, "dall'inizio dell'operazione di liberazione del sud dell', l'......avanzata della, che trova conferme anche dal Pentagono. Per il consigliere presidenziale Oleksiy Arestovych, "dall'inizio dell'operazione di liberazione del sud dell', l'...Il capo del Cremlino: 'Le sanzioni occidentali sono una minaccia per il mondo intero'. Morto un comandante russo. Intanto l'Aiea chiede di fermare i bombardamenti sulla centrale nucleare di Zaporizhzh ...E' morto il comandante dell'amministrazione di occupazione russa della città ucraina di Berdyansk , nell'Oblast di Zaporizhzhia. Artem Bardin, ferito ieri da ...