Elezioni | Letta | “Votare nostra lista unico modo per fermare destra Non permetteremo che Italia diventi come Ungheria di Orban”

"Chi oggi racconta che votando per loro torna Draghi, o che votando per loro cambia il segno della politica sta raccontando una cosa non vera. Votando per le liste attorno alla nostra coalizione si aiuta il centrodestra. Chi vuole fermare le destre ha una sola possibilità, Votare per la nostra lista", le parole di Enrico Letta a Roma per l'apertura della campagna elettorale della lista del Pd. E, aggiunge: "Noi non possiamo immaginare che il nostro Paese prenda la strada dell'Ungheria e della Polonia. Non permetteremo che l'Italia diventi come l'Ungheria di Orban".

