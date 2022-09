Eintracht-Sporting Lisbona | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida traFrancoforte e, valida per la prima giornata del gruppo D. Le Aquile sono ai nastri di partenza dei gironi di Champions League per la seconda volta nella loro storia. L’unica partecipazione, finora, risaliva addirittura alla stagione 1959/60 quando riuscirono ad arrivare in finale per poi subire una sonora sconfitta dal Real Madrid (7-3). Il ritorno nella massima competizione europea per club si è concretizzato grazie alla vittoria dell’Europa League nella scorsa stagione, battendo i Rangers in finale. I tedeschi hanno alzato il trofeo per la seconda volta dopo il successo nel 1979/80. In Bundesliga, quest’anno, l’avvio non è stato brillante ma l’è reduce da due vittorie, tra cui spicca ...