Crash test Euro NCAP - Cinque stelle per Tesla Model Y e Kia Niro (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'Euro NCAP ha pubblicato i risultati di una nuova tornata di Crash test. Le vetture prese in esame sono le Kia Niro, Genesis GV60, Tesla Model Y le Ora Funky Cat e Wey Coffee. Tutte le auto sono state promosse con il massimo dei voti, ottenendo le Cinque stelle, ma nel caso della Kia Niro questo risultato è valido solo in presenza del pacchetto Safety: senza, la sua valutazione si ferma a quattro stelle. Tra le nuove certificazioni (effettuate senza svolgere veri e propri Crash test sui Modelli, ma utilizzando i dati di vetture con la stessa meccanica) vi sono anche quelle delle Hyundai i20 (quattro stelle come la Bayon) e delle ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'ha pubblicato i risultati di una nuova tornata di. Le vetture prese in esame sono le Kia, Genesis GV60,Y le Ora Funky Cat e Wey Coffee. Tutte le auto sono state promosse con il massimo dei voti, ottenendo le, ma nel caso della Kiaquesto risultato è valido solo in presenza del pacchetto Safety: senza, la sua valutazione si ferma a quattro. Tra le nuove certificazioni (effettuate senza svolgere veri e proprisuili, ma utilizzando i dati di vetture con la stessa meccanica) vi sono anche quelle delle Hyundai i20 (quattrocome la Bayon) e delle ...

quattroruote : Crash test #EuroNCAP: cinque stelle per #Tesla #ModelY e #Kia #Niro. Senza il pacchetto Safety, però, la coreana pe… - lautomobile_ACI : Nuovo round di crash test per il consorzio europeo Euro NCAP cui partecipa per l’Italia anche ACI. - _Cubciu_ : RT @carmi_ne: ad appena tre giorni da un derby abbastanza intenso il Salisburgo fuori casa era un bel crash test, abbiamo preso gol in un m… - EmeParonzini : Il divario è considerevole, alla fine questa partita era un crash test: pensavamo di uscirne demoliti, invece solo… - carmi_ne : ad appena tre giorni da un derby abbastanza intenso il Salisburgo fuori casa era un bel crash test, abbiamo preso g… -