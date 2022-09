Con l'innalzamento delle temperature, rinnovabili da biomasse a rischio (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - La disponibilità di combustibili e tecnologie derivanti da biomassa, un'alternativa fondamentale alle sostanze inquinanti, potrebbe essere messa a repentaglio dal cambiamento climatico e dall'alterazione delle temperature medie globali. Questo allarmante risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati dell'Università di York e dell'Università di Fudan. Il team, guidato da James Clark, ha valutato la sostenibilità e la possibilità di utilizzare biomassa. I ricercatori hanno utilizzato set di dati a livello globale per modellare le risposte dei raccolti all'aumento delle temperature medie, alla concentrazione atmosferica di anidride carbonica, alla fertilizzazione dell'azoto e alle precipitazioni. "Le materie prime - afferma Clark - offrono una fonte di energia ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - La disponibilità di combustibili e tecnologie derivanti da biomassa, un'alternativa fondamentale alle sostanze inquinanti, potrebbe essere messa a repentaglio dal cambiamento climatico e dall'alterazionemedie globali. Questo allarmante risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati dell'Università di York e dell'Università di Fudan. Il team, guidato da James Clark, ha valutato la sostenibilità e la possibilità di utilizzare biomassa. I ricercatori hanno utilizzato set di dati a livello globale per modellare le risposte dei raccolti all'aumentomedie, alla concentrazione atmosferica di anidride carbonica, alla fertilizzazione dell'azoto e alle precipitazioni. "Le materie prime - afferma Clark - offrono una fonte di energia ...

MineraliStorie : 2/n Lascio la parola a mio padre con una riflessione su questi temi, così attuali eppure poco visibili. 'Non ho le… - sulsitodisimone : Con l'innalzamento delle temperature, rinnovabili da biomasse a rischio - Leoncina1971 : RT @moniferr2: Colao,altro mai eletto,con toni di totale disprezzo per il PAESE reale,vomita la cinesizzazione dell'Italia e l innalzamento… - dovecavolo : RT @DalilaAdrower: Come può una notizia del genere passare inosservata?!? ????'Il ghiacciaio Thwaites in Antartide sta cedendo a un ritmo +… - micheilucia : RT @DalilaAdrower: Come può una notizia del genere passare inosservata?!? ????'Il ghiacciaio Thwaites in Antartide sta cedendo a un ritmo +… -