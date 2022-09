L'Eco di Bergamo

Costruita neidi Marghera, in Italia, da Fincantieri, la Norwegian Prima è la nuova nave da crociera che ... Prima Speedway , e gli scivoli più veloci del mare, The Drop e The. C'è anche ...... grazie a unfinale a giugno. "De Wave continua a espandersi anche grazie a un mercato che sta ... Infine, la realizzazione degli interni di una unità di Royal Caribbean in costruzione nei... Cantieri al rush finale in città: strade (quasi) libere per l'inizio della scuola La viabilità. Se i lavori al Rondò delle Valli e allo svincolo dell’A4 sono in pieno svolgimento, il Comune completerà entro questa settimana gli interventi più impattanti. Se l’estate è stata «calda» ...Dal 6 settembre in Costa Azzurra circa 600 espositori mostreranno imbarcazioni di lusso e accessori per gli yacht ...