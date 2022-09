Aurora Ramazzotti | il top lascia i capezzoli in bella vista | i commenti sono tutto un programma

trash_italiano : Aurora Ramazzotti è incinta. A svelarlo il settimanale Chi. - fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - Anna_Bolena_ : Perché possiamo incazzarci quanto ce pare, indignarci per un'affermazione identitaria che ci viene 'negata'. Però d… - cimma_99 : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Aurora Ramazzotti e Giorgia Soleri si fondono in un’unica gigantesca rompicoglioni - LEGGI L’ARTICOLO di @Rand… - infoitcultura : Goffredo Cerza, chi è il fidanzato di Aurora Ramazzotti -

Di Arianna Durazzi - 07/09/2022ne ha combinata un'altra delle sue ma questa volta le reazioni non si sono di certo risparmiate. Negli ultimi giorniè ritornata sotto i riflettori dopo il lieto ...... come la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi , oppure dalla notizia della presunta gravidanza di, quest'ultima giunta proprio in questi giorni e, lo precisiamo, ancora ...Aurora Ramazzotti sembra essersi lasciata alle spalle le voci sulla sua presunta gravidanza ed è tornata a lavorare a pieno ritmo ...Vedremo presto Aurora Ramazzotti su Vanity Fair mentre indossa un piumino arancione: è una scelta tattica per nascondere e poi svelare qualcosa