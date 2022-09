Alfonso Signorini esce allo scoperto | “Mi infastidiva per…”: Ecco perché l’ha cacciata (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il conduttore Alfonso Signorini ha finalmente rivelato tutta la verità sulla sua decisione di tagliare fuori un volto noto dal GF Vip Il conduttore Alfonso Signorini (screenshot Twitter)La nuova edizione del Grande Fratello Vip è sempre più vicina e sembra promettere grandi sorprese. Una di queste è stata annunciata mesi fa dal conduttore Alfonso Signorini e riguarda le due opinioniste in studio. Confermata la presenza di Sonia Bruganelli mentre il nome di Adriana Volpe è finito clamorosamente fuori dalla lista: al suo posto è arrivata Orietta Berti. Una scelta quella del conduttore che ha stupito e non poco ed in queste ore il diretto interessato è intervenuto per provare a fare luce sulla situazione. Alfonso Signorini, la verità su Adriana Volpe: il ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il conduttoreha finalmente rivelato tutta la verità sulla sua decisione di tagliare fuori un volto noto dal GF Vip Il conduttore(screenshot Twitter)La nuova edizione del Grande Fratello Vip è sempre più vicina e sembra promettere grandi sorprese. Una di queste è stata annunciata mesi fa dal conduttoree riguarda le due opinioniste in studio. Confermata la presenza di Sonia Bruganelli mentre il nome di Adriana Volpe è finito clamorosamente fuori dalla lista: al suo posto è arrivata Orietta Berti. Una scelta quella del conduttore che ha stupito e non poco ed in queste ore il diretto interessato è intervenuto per provare a fare luce sulla situazione., la verità su Adriana Volpe: il ...

