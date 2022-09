Alessandro Basciano sul red carpet di Venezia 79 ha chiesto a Sophie Codegoni di sposarlo | il video

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 7 settembre 2022)ha finalmente fatto la proposta di matrimonio a. Il tutto è avvenuto in un modo decisamente particolare e del tutto inaspettato. Proprio in queste ultime ore la coppia era pronta a fare la sfilata sul famoso Reddella mostra del Cinema di. Mentre erano intenti a farsi fotografare, proprio in quel momentoha sorpreso fotografi e soprattutto la fidanzata, inginocchiandosi ai suoi piedi con un anello in mano. Ecco il momento emozionante: L'articolo proviene da Isa e Chia.