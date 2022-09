Vaticano: al via l’incontro triennale dei Rappresentanti Pontifici (Di martedì 6 settembre 2022) Città del Vaticano – Nei giorni dal 7 al 10 settembre si svolgerà il triennale incontro dei Rappresentanti Pontifici, voluto da Papa Francesco. Mercoledì 7 alle ore 8:00 l’incontro si aprirà con la Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinal Parolin presso la Cappella del Coro nella Basilica di San Pietro. La prima giornata, dedicata alle riunioni con i superiori della Segreteria di Stato ed alcuni responsabili della Curia Romana, si concluderà con un incontro con il Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Giovedì 8 alle 9:00 i Rappresentanti Pontifici saranno ricevuti in udienza dal Papa nel Palazzo Apostolico. Al termine proseguiranno gli incontri e in serata, alle 19:00, i Rappresentanti parteciperanno ai vespri solenni nella ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022) Città del– Nei giorni dal 7 al 10 settembre si svolgerà ilincontro dei, voluto da Papa Francesco. Mercoledì 7 alle ore 8:00si aprirà con la Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinal Parolin presso la Cappella del Coro nella Basilica di San Pietro. La prima giornata, dedicata alle riunioni con i superiori della Segreteria di Stato ed alcuni responsabili della Curia Romana, si concluderà con un incontro con il Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Giovedì 8 alle 9:00 isaranno ricevuti in udienza dal Papa nel Palazzo Apostolico. Al termine proseguiranno gli incontri e in serata, alle 19:00, iparteciperanno ai vespri solenni nella ...

