US Open 2022, iniziano i quarti di finale. Berrettini affronta Ruud, Kyrgios con Khachanov (Di martedì 6 settembre 2022) L'atmosfera si fa sempre più calda all'US Open 2022. Da domani cominciano i quarti di finale dell'ultimo Slam di quest'annata, con l'Arthur Ashe Stadium che sarà il teatro del tennis mondiale per la prossima settimana. Ad aprire la giornata sarà Matteo Berrettini, che si gioca un posto in semifinale con Casper Ruud. Nonostante non sia stato il suo miglior torneo in assoluto, l'azzurro si è spinto nuovamente nei migliori otto di un Major, il che fa capire che livello ha raggiunto il romano. Con il norvegese, che con l'eliminazione di Daniil Medvedev ha l'enorme chance di diventare il numero 1 al mondo, vuole riscattare la sconfitta di Gstaad, ma non sarà semplice a causa dei suoi miglioramenti sul cemento. L'altro match maschile chiuderà invece il programma. Due stili ...

