Una Vita, anticipazioni: Ramon ucciderà David?

Le puntate di Una Vita che condurranno il pubblico di Canale 5 verso il gran finale, focalizzeranno l'attenzione soprattutto su Ramon e Fidel. I due, in particolare, saranno sempre più determinati a portare avanti il loro piano per vendicarsi degli anarchici che gli hanno strappato via gli affetti a causa dell'attentato che ha distrutto Acacias anni prima. Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Aurelio minaccerà Ramon di rendere pubblico il suo piano e di fare del male a Lolita e al piccolo Moncho se non ucciderà David per conto suo. Il Palacios, nonostante sia tormentato dai sensi di colpa, deciderà di sottostare al terribile ricatto del Quesada, proprio quando David e Valeria saranno liberi di stare insieme dopo la decisione di Rodrigo di ...

