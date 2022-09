Torino-Lecce, Cairo: “Credo molto in Juric, fiero di quest’inizio di stagione” (Di martedì 6 settembre 2022) “Credo molto nel lavoro del mister e dello staff. In rosa abbiamo quasi tutti giocatori nostri a parte Vlasic e Miranchuk. Ho visto passi avanti da parte di molti. Basti pensare a Seck, che contro l’Atalanta ha disputato una gara straordinaria. Restiamo con i piedi per terra, il campionato è lungo ma siamo partiti bene”. Queste le parole di Urbano Cairo, ai microfoni di Dazn, al termine di Torino-Lecce, gara vinta dalla sua squadra per 1-0. “La lite tra Juric e Vagnati? È un confronto tra due persone che tengono moltissimo al loro lavoro. Io non sono neanche intervenuto, sono persone adulte e mature. Il calcio a volte porta a degli eccessi, ma sono persone che ci tengono molto e da allora si sono compattati. A volte i chiarimenti, anche vivaci, possono essere utili. ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) “nel lavoro del mister e dello staff. In rosa abbiamo quasi tutti giocatori nostri a parte Vlasic e Miranchuk. Ho visto passi avanti da parte di molti. Basti pensare a Seck, che contro l’Atalanta ha disputato una gara straordinaria. Restiamo con i piedi per terra, il campionato è lungo ma siamo partiti bene”. Queste le parole di Urbano, ai microfoni di Dazn, al termine di, gara vinta dalla sua squadra per 1-0. “La lite trae Vagnati? È un confronto tra due persone che tengono moltissimo al loro lavoro. Io non sono neanche intervenuto, sono persone adulte e mature. Il calcio a volte porta a degli eccessi, ma sono persone che ci tengonoe da allora si sono compattati. A volte i chiarimenti, anche vivaci, possono essere utili. ...

