Studenti universitari e neolaureati, competizione di Mediazione di livello master (Di martedì 6 settembre 2022) Entro il 16 settembre è possibile iscriversi alla competizione di Mediazione di livello master Gli Studenti di tutte le Università italiane e i neolaureati con formazione sui temi della risoluzione alternativa delle controversie (ADR) hanno tempo fino al 16 settembre per iscriversi alla 4^ edizione della MAV, "Mediazione a Verona – CIM master", organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano e dall'Università di Verona. La MAV è la competizione di livello "master" che ogni anno vede la partecipazione di Studenti che gareggiano per aggiudicarsi il titolo di miglior mediatore nazionale. La 4^ edizione si tiene dal 4 al 6 ottobre, in presenza presso l'Università di Verona.

