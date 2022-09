Sassuolo, UFFICIALE: lesione muscolare per Berardi, lungo stop per Defrel (Di martedì 6 settembre 2022) Il Sassuolo ha diramato un comunicato UFFICIALE in merito alle condizioni fisiche di Domenico Berardi e Gregoire Defrel dopo gli esami medici... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) Ilha diramato un comunicatoin merito alle condizioni fisiche di Domenicoe Gregoiredopo gli esami medici...

SassuoloUS : Armand #Laurientè e Janis #Antiste sono due nuovi calciatori del Sassuolo! ???? Il comunicato ufficiale è online su… - angeloinitaly : RT @SOSFanta: ?? UFFICIALE - #Defrel si opera (c'è frattura) e l'esito degli esami per Domenico #Berardi Il comunicato del #Sassuolo ?? http… - Brutosaaur : RT @cmdotcom: #Sassuolo, UFFICIALE: lesione muscolare per #Berardi, lungo stop per #Defrel - SOSFanta : ?? UFFICIALE - #Defrel si opera (c'è frattura) e l'esito degli esami per Domenico #Berardi Il comunicato del… - cmdotcom : #Sassuolo, UFFICIALE: lesione muscolare per #Berardi, lungo stop per #Defrel -