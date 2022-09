Rovereto | 33enne muore dissanguato La ricostruzione dei fatti

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 settembre 2022) secondo i militari dell’Arma: possibile incidente domestico Tragedia a, in provincia di Trento. Unè morto. Ladeiescluderebbe il caso di omicidio. La vittima si chiamava Manuel Godoy. Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato in casa riverso a terra in una pozza di sangue. Secondo gli inquirenti, il giovane è rimasto vittima di un incidente domestico, nel quale si sarebbe procurato una ferita che lo ha portato velocemente alla morte. Il, in, è deceduto per dissanguamento. Leggi anche: FRANCO TERLIZZI ARRESTATO, SAREBBE IL PRESTANOME DI UN BOSS Quando i militari, avvertiti da alcuni vicini, sono entrati in casa, hanno trovato il vetro di una porta finestra rotto e profondi tagli sul corpo della ...