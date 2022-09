Rai 3 diretta interrotta: il fuorionda con microfono aperto, in studio si fermano tutti [VIDEO] (Di martedì 6 settembre 2022) Durante la diretta di Rai 3 lo studio é stato congelato da un microfono rimasto aperto. tutti hanno sentito tutto. Rai Specialmag 05 09 22Rai 3 ha vissuto parecchi momenti di imbarazzo nelle ultime ore. Vediamo insieme che cosa è successo. La terza rete televisiva della tv di Stato ha riaperto i suoi battenti alle trasmissioni e ai talk più importanti, fermi per la pausa estiva. Tra questi Bianca Berilnguer ha ripreso la sua corsa con CartaBianca ospitando subito il professor Orsini. Ci troviamo in un momento molto particolare in cui la battaglia quotidiana tra le reti televisive concorrenti si gioca a colpi di ospitate politiche. In vista delle elezioni del 25 settembre infatti, tutti i giornalisti conduttori sono impegnati ad invitare i principali leader politici e ... Leggi su specialmag (Di martedì 6 settembre 2022) Durante ladi Rai 3 loé stato congelato da unrimastohanno sentito tutto. Rai Specialmag 05 09 22Rai 3 ha vissuto parecchi momenti di imbarazzo nelle ultime ore. Vediamo insieme che cosa è successo. La terza rete televisiva della tv di Stato ha rii suoi battenti alle trasmissioni e ai talk più importanti, fermi per la pausa estiva. Tra questi Bianca Berilnguer ha ripreso la sua corsa con CartaBianca ospitando subito il professor Orsini. Ci troviamo in un momento molto particolare in cui la battaglia quotidiana tra le reti televisive concorrenti si gioca a colpi di ospitate politiche. In vista delle elezioni del 25 settembre infatti,i giornalisti conduttori sono impegnati ad invitare i principali leader politici e ...

