Nucleare, anche la Germania cambia idea: restano aperte due centrali (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set – Dalla Francia al Giappone, chi ha il Nucleare se lo tiene e quasi sempre lo incrementa con nuovi reattori. Ma se la gran parte delle nazioni che sull’atomo ha sempre puntato non ha mai fatto dietrofront, altre si stanno ricordando adesso di quanto il Nucleare sia fondamentale per l’autonomia energetica, a maggior ragione in questa fase critica. Prova ne sia quanto deciso dalla Germania, convinta fino a ieri di poter rinunciare progressivamente al Nucleare. Il governo di Berlino ha cambiato idea, annunciando che due delle ultime tre centrali nucleari tedesche verranno tenute in stand by fino ad aprile 2023. Nucleare, così la Germania ha deciso di mantenerlo Da programma, era prevista la loro chiusura entro la fine del 2022 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set – Dalla Francia al Giappone, chi ha ilse lo tiene e quasi sempre lo incrementa con nuovi reattori. Ma se la gran parte delle nazioni che sull’atomo ha sempre puntato non ha mai fatto dietrofront, altre si stanno ricordando adesso di quanto ilsia fondamentale per l’autonomia energetica, a maggior ragione in questa fase critica. Prova ne sia quanto deciso dalla, convinta fino a ieri di poter rinunciare progressivamente al. Il governo di Berlino hato, annunciando che due delle ultime trenucleari tedesche verranno tenute in stand by fino ad aprile 2023., così laha deciso di mantenerlo Da programma, era prevista la loro chiusura entro la fine del 2022 ...

