Nirvana: hanno vinto la causa contro l'ex bambino della copertina di Nevermind (Di martedì 6 settembre 2022) Nirvana vincitori. Alla fine la causa intentata da Spencer Elden contro la celebre band statunitense non è servita a nulla. L'allora bambino, protagonista della copertina dell'album Nevermind del 1991, ha deciso lo scorso anno di far causa al gruppo di Seattle e alle etichette discografiche. La notizia aveva fatto il giro del mondo.

