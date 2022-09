Ndrangheta a Milano: 13 arresti, tra loro anche Franco Terlizzi, ex pugile ed ex Isola dei Famosi (Di martedì 6 settembre 2022) - In manette anche Davide Flachi, figlio dello storico boss del quartiere della Comasina. In Sicilia si stringe il cerchio intorno a Matteo Messina Denaro: 35 arresti e 35 ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 settembre 2022) - In manetteDavide Flachi, figlio dello storico boss del quartiere della Comasina. In Sicilia si stringe il cerchio intorno a Matteo Messina Denaro: 35e 35 ...

trash_italiano : Franco Terlizzi, ex pugile ed ed concorrente dell’Isola dei Famosi, è stato arrestato stamattina nell’ambito di un’… - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta a Milano, azzerata la cosca del figlio del boss della Comasina: 13 arresti, tra loro anche l’ex Isola d… - fanpage : Franco Terlizzi, ex pugile e volto noto della tv italiana, è stato arrestato stamattina nell’ambito di un’operazion… - fanpage : All’ex pugile Franco Terlizzi era stata riproposta ancora la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Proposta che… - TgLa7 : Operazione contro la 'ndrangheta a Milano. In manette anche Davide Flachi, figlio dello storico boss del quartiere… -