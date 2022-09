LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 13 km dal traguardo! (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DELLA Vuelta 17.34 Lo spagnolo sta provando ad approfittare delle pendenze di questo strappo, ma il gruppo non ha intenzione di lasciarlo andare. 17.33 Proprio nel momento in cui il gruppo si è ricompattato, è partito un altro corridore della Euskaltel Euskadi. Si tratta di Ibai Azurmendi. 17.32 Ripresi Okamika e Maté. I due si scambiano un cenno d’intesa prima di essere inglobati dal gruppo. 17.31 Inizia ora lo strappetto che porterà negli ultimi 10 km. Niente di particolarmente impegnativo ma tutte le squadre vogliono affrontarlo davanti. 17.28 15 km al traguardo. 17.26 Mentre il gruppo passa nel complesso archeologico di Santiponce, l’andatura è aumentata ulteriormente. Le squadre sono entrate già in modalità volata. 17.23 Solo 35 ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA17.34 Lo spagnolo sta provando ad approfittare delle pendenze di questo strappo, ma ilnon ha intenzione di lasciarlo andare. 17.33 Proprio nel momento in cui ilsi è ricompattato, è partito un altro corridore della Euskaltel Euskadi. Si tratta di Ibai Azurmendi. 17.32 Ripresi Okamika e Maté. I due si scambiano un cenno d’intesa prima di essere inglobati dal. 17.31 Inizia ora lo strappetto che porterà negli ultimi 10 km. Niente di particolarmente impegnativo ma tutte le squadre vogliono affrontarlo davanti. 17.28 15 km al traguardo. 17.26 Mentre ilpassa nel complesso archeologico di Santiponce, l’andatura è aumentata ulteriormente. Le squadre sono entrate già in modalità volata. 17.23 Solo 35 ...

