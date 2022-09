L'Aifa ha dato il via libera ai vaccini aggiornati contro omicron (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo l'Ema, anche l'Agenzia italiana del farmaco si è espressa positivamente sulla somministrazione dei vaccini bivalenti adattati contro la variante di Covid-19 Leggi su wired (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo l'Ema, anche l'Agenzia italiana del farmaco si è espressa positivamente sulla somministrazione deibivalenti adattatila variante di Covid-19

