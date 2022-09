Incendio in un ospedale di Pietra Ligure, 85 evacuati e 3 intossicati (Di martedì 6 settembre 2022) Un Incendio si è sviluppato durante la notte, per cause ancora da accertare, nel padiglione chirurgico dell'ospedale Santa Corona a Pietra Ligure, nel Savonese. Secondo le procedure previste, i pazienti presenti sono stati spostati in altra sede mentre si stanno svolgendo le operazioni e le verifiche da parte delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Lo ha reso noto la Regione Liguria. In tutto sono stati evacuati 85 pazienti, tre di loro hanno una intossicazione da fumo e uno di questi si trova in terapia intensiva a Savona. Otto dipendenti del nosocomio, invece, hanno sintomi lievi. Una parte dell'edificio risulta attualmente inagibile. “Pare che l'Incendio sia doloso”, ha scritto su Twitter il governatore Ligure, Giovanni Toti. Leggi su tg24.sky (Di martedì 6 settembre 2022) Unsi è sviluppato durante la notte, per cause ancora da accertare, nel padiglione chirurgico dell'Santa Corona a, nel Savonese. Secondo le procedure previste, i pazienti presenti sono stati spostati in altra sede mentre si stanno svolgendo le operazioni e le verifiche da parte delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Lo ha reso noto la Regione Liguria. In tutto sono stati85 pazienti, tre di loro hanno una intossicazione da fumo e uno di questi si trova in terapia intensiva a Savona. Otto dipendenti del nosocomio, invece, hanno sintomi lievi. Una parte dell'edificio risulta attualmente inagibile. “Pare che l'sia doloso”, ha scritto su Twitter il governatore, Giovanni Toti.

