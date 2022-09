In Giappone il primo insetto-robot a energia solare: sarà usato per le operazioni di soccorso pericolose (Di martedì 6 settembre 2022) Il team di ricercatori Giapponesi del centro di ricerca statale Riken, coordinato dal professor Kenjiro Fukuda, ha presentato ufficialmente il primo insetto cyborg al mondo, controllato in modalità wireless e dotato di piccoli dispositivi elettronici alimentati da una cella solare ultrasottile. L’insetto, sviluppato su un modello 3D di scarafaggio del Madagascar di circa sette centimetri, verrà impiegato in operazioni quali ad esempio attività di ricerca e soccorso durante disastri naturali e per indagini in aree pericolose, non accessibili all’uomo. “La maggiore sfida per lo sviluppo futuro di animali cyborg”, si legge nella nota diffusa dal centro di ricerca, “sarà la riduzione ulteriore delle loro dimensioni, e l’integrazione tra la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 settembre 2022) Il team di ricercatorisi del centro di ricerca statale Riken, coordinato dal professor Kenjiro Fukuda, ha presentato ufficialmente ilcyborg al mondo, controllato in modalità wireless e dotato di piccoli dispositivi elettronici alimentati da una cellaultrasottile. L’, sviluppato su un modello 3D di scarafaggio del Madagascar di circa sette centimetri, verrà impiegato inquali ad esempio attività di ricerca edurante disastri naturali e per indagini in aree, non accessibili all’uomo. “La maggiore sfida per lo sviluppo futuro di animali cyborg”, si legge nella nota diffusa dal centro di ricerca, “la riduzione ulteriore delle loro dimensioni, e l’integrazione tra la ...

